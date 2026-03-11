世界各国の調査研究機関の代表らが国際情勢を議論する「東京会議２０２６」（言論ＮＰＯ主催、読売新聞社後援）は１１日、「法の支配」の維持・強化に向け、日本や欧州連合（ＥＵ）などのミドルパワーが協調する重要性を盛り込んだ議長声明を発表した。大国による「力の支配」が広がる現状への強い危機感がにじむ内容となった。声明では、ロシアによるウクライナ侵略や米国とイスラエルのイラン攻撃などを例示し、「大国による