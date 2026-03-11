ミラノ・コルティナ五輪・スキージャンプ混合団体で銅メダルを獲得した小林陵侑選手（29）にインタビュー。現在ハマっていることや選手村での出来事を明かしました。冬季五輪が終わり「まあ終わったな…」と現在の心境を明かした小林選手。期間中に聴いていた応援歌があるか聞いてみると「たくさんありますけど、久しぶりにこの期間で聴いていいなと思ったのは『GO(feat．LANA，DADA＆Masayoshi Iimori)』ですね。リリックが結構響