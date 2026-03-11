元TOKIOの松岡昌宏（49）が11日に公式YouTubeチャンネルを更新し「あの歌には勝てない」という曲について熱弁する場面があった。「キュンとした楽曲」というテーマになると松岡は、近藤真彦「愚か者」、少年隊「まいったネ今夜」、男闘呼組「DAYBREAK」、SMAP「らいおんハート」、光GENJI「荒野のメガロポリス」、V6「Be Yourself!」、嵐「Monster」と次々に名曲を挙げる。その中でも「キングオブソング」として大絶賛した