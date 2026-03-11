◇オープン戦巨人2―15ソフトバンク（2026年3月11日みずほペイペイD）巨人がオープン戦では25年ぶりとなる15失点で、ソフトバンクに大敗した。新外国人右腕のウィットリーがオープン戦2度目の先発マウンドで、1回2安打、3四死球で5失点と炎上。昨年まで巨人に在籍した秋広に満塁弾を浴びるなど、開幕ローテーション候補に挙がる中で不安の残る投球となった。2回に登板した松浦も1回3失点。田和（1回2失点）、戸郷（3回