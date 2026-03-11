「ＡＣＬＥ・ラウンド１６第２戦、神戸２−１ＦＣソウル」（１１日、ノエビアスタジアム神戸）神戸がＦＣソウルを下して８強入り。準々決勝以降はサウジアラビアで開催される予定の中、神戸のミヒャエル・スキッベ監督が中東情勢に言及した。中東が不安定な状況であることを問われ、真っ先に「戦争自体が残念なこと。なるべく早く終わってほしいと思っています」と話した。現在は西地区のラウンド１６は１、２戦ともに延期さ