記者会見するミラノ・コルティナ冬季パラリンピック日本選手団の大日方邦子団長＝11日、イタリア・コルティナダンペッツォ（共同）【コルティナダンペッツォ共同】ミラノ・コルティナ冬季パラリンピック日本選手団の大日方邦子団長が11日、コルティナダンペッツォで記者会見し、日本勢が好結果を出せていないことについて「さまざまな要因があるが、アルペンスキーは海外勢が力を付けている」と話した。11日まででメダルは、アル