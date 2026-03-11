西武園競輪場のG3「ブルーウイングナイトレース」が12日に初日を迎える。11日は前検が行われた。ガールズには現在27連勝中の太田りゆ（31＝埼玉）が登場。今回は今年負けなしの児玉碧衣も参戦するだけに、連勝を伸ばせるか、注目される「今のところ負けていないけど良くはない。フィジカルが良くない中、考えながらやってきた」骨折から復帰後、競輪との向き合い方を必死に模索してきた太田。万全でないなりの走りを探し、