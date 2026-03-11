有田哲平、約20年ぶりのテレビコント番組！ Snow Man深澤辰哉、空気階段もぐら、ロコディ兎との異色共演に期待この記事の画像を見る約20年ぶりに有田哲平が挑むテレビコント番組は、まさかの“アリの巣”が舞台だ。テレビ東京で3月30日（月）から4週連続で放送される「アリフォルニア」（全4話）は、地中深くの閉ざされた世界で巻き起こる奇妙な事件を通して、現代社会の孤独や停滞感をユーモラスかつ切実に描くシチュエーション