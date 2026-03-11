演歌歌手の天童よしみ（７１）が１１日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜・午後９時）に出演。“おひとり様”としての本音を明かす一幕があった。今回は「選択的『おひとり様』の本音爆発ＳＰ」。ＭＣの「くりぃむしちゅー」上田晋也に「おひとりがよろしいですか？」と聞かれると「そうですね。気をつかわないでいいし、１人で自分の時間が作れるから一番いい」と即答した天童。「結婚しようかなとか思った