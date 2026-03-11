◆大相撲▽春場所４日目（１１日、エディオンアリーナ大阪）東幕下２２枚目・誠雄（秀ノ山）が、西幕下２０枚目・北大地（立浪）を押し出して、今場所初白星を挙げた。「左を差されても、右でおっつけられて良かった。胸を合わせずに、頭をつけられた」と振り返った。先場所は元大関・琴奨菊が師匠の秀ノ山部屋で初の幕下昇進を果たして、４勝３敗と勝ち越し。今場所前は大嶽部屋に出稽古し、部屋の西幕下１０枚目・夢道鵬ら