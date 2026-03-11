堂本光一さん（47）が10日、自身が声優を務めた『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』（全国公開中）の大ヒット御礼舞台挨拶に声優キャストたちと登壇。新生活や新たなステージへ進む人たちにエールを送りました。堂本さんは、物語の舞台となる海底の国『カイエン国』の大臣で、やがて主人公・リムルやその仲間たちと関わっていく重要人物・ゾドンの声を担当しています。イベントに登場した堂本さんは「みなさん、花粉