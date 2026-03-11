お笑いトリオ「森三中」の黒沢かずこ(47)が、11日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」(水曜後9・00）に出演。結婚したい世界的スターを明かした。この日は「選択的『おひとり様』の本音爆発SP」と題し、ゲスト出演した芸能人がそれぞれのおひとり様事情を語った。結婚願望について問われた黒沢は「ありますよ！旦那さんの収入で生活したい」と強調。理想の男性について「お金の欲がない人がいい」とし、「人のためにお