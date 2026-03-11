「実の母なのだから」……そう言われるたびに、胸の奥に小さな違和感を抱えたままやり過ごしてきたママはいませんか？これまで育ててきてくれた実母なのに、会うたびにすっきりとしないケースがあるのではないでしょうか。今回寄せられたのは、40歳を迎えてようやく「実母が苦手なのかもしれない」と気づいたママの声です。同じ悩みを抱えるママたちから、多くの共感と本音が集まりました。『実母と表面上は仲良くしているけれど