福岡県警飯塚署は11日、飯塚市中付近の道路上で10日午後4時半ごろ、下校中の小学生男児2人が、黒っぽい色の車両に乗車した見知らぬ男からいきなり暴言を吐かれる事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。男は、50歳から60歳くらい。