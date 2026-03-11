西日本鉄道（福岡市）は11日、福岡市・天神の西鉄天神高速バスターミナルと福岡空港国際線ターミナルビルを直結する特急バス路線を新設し、4月1日から運行すると発表した。インバウンド（訪日客）需要の増加を踏まえ、1日34便を走らせて利便性を高める。