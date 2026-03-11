明日は一体どんな1日になるでしょうか？あなたの明日の運勢を、血液型別にみていきましょう！A型の運勢……★☆☆☆☆健康運が低迷中。疲れやすくなっています。今日は無理をせず休息をとるようにして。簡単なお菓子をつくると、気分転換にもなっていいようです。B型の運勢……★★★★☆将来のプランを立てるのに適した時期になります。興味がある分野の情報収集を積極的にしてみましょう。O型の運勢……★★★☆☆周り