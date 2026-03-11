新潟県長岡市の中学校の事務職員が総額2200万円あまりを横領していたなどとして県教育委員会は10日付けでこの事務職員を懲戒免職としました。 県教育委員会が10日付で懲戒免職としたのは長岡市旭岡中学校の事務職員の男性主任(36)です。男性主任は2022年7月から2025年5月までの間、教材費などが入った学校の複数の口座から2240万円あまりを横領し、このうち約1390万円を私的に流用。ボートレースや生活費に使ったとい