◇オープン戦楽天1―3日本ハム（2026年3月11日静岡）楽天のドラフト1位・藤原聡大投手（22＝花園大）が、またも無失点の快投だ。日本ハム戦に先発して5回を2安打無失点で4奪三振。オープン戦はこれで3試合、9イニング連続無失点となり「任されたイニングを抑えることができて良かった」とホッとした様子だった。走者を出しても崩れない。3、4回と四球を与えたが、3回は田宮を147キロの直球で遊ゴロ併殺打。4回は吉田を