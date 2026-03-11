俳優・小林尚臣（こばやし・しょうしん）さんが肺がんのため、２月１２日に死去していたことが１１日までに分かった。７７歳。葬儀・告別式は家族葬で執り行われた。所属事務所の「株式会社仕事」が公式サイトで明らかにした。サイトによると１９７０年に劇団俳優座に入団し、８５年に現事務所に移籍。「手堅い脇役として舞台、映画、テレビで」活躍した。また、声優としても活躍し、近年は演出家として多数の舞台に携わってい