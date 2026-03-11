女子プロレスのスターダムは11日、後楽園ホールで「シンデレラトーナメント2026」を行った。準々決勝が行われ、女子大生ファイターの妃南は天咲光由と対戦。14分39秒、天聖（ダブルアーム式変型顔面砕き）からの片エビ固めで勝利し4強入りした。マイクを持った天咲は「私が1年前、フューチャーのベルトを獲られてめちゃ悔しかったけど、きょう、このリングで続きができたと思っている。妃南とはこれで終わりじゃないと思って