ＤＤＴ１１日の新宿フェイス大会で、アントーニオ本多（４８）が新日本プロレスのＹＯＨ（３７）とシングルマッチ（４月１５日、後楽園ホール）を行うことが発表された。まずこの日の本多は大会前、ダークマッチで激闘を終えたばかりのアイアンマンヘビーメタル級王者、辰巳リカ（東京女子プロレス）を襲撃。３カウントを奪い、１８０９代王者となった。「憎き東京女子プロレスからＤＤＴプロレスリングの至宝・アイアンマンの