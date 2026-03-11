ＥＸＩＬＥＮＡＯＴＯ（４２）が１１日、東京・日本武道館でソロツアー「ＮＡＯＴＯＰＲＥＳＥＮＴＳＨＯＮＥＳＴＴＯＷＮ２０２６」のファイナル公演を開催した。１月に「ＨＯＮＥＳＴＢＯＹＺ」としてリリースしたアルバム「ＨＯＮＥＳＴＡＶＥＮＵＥ」を引っさげ７都市７公演を回った。ツアーは計２万人を動員。ファイナルにはシンガー・ソングライターのＴａｎｉＹｕｕｋｉの他、後輩グループのメンバーも