【モデルプレス＝2026/03/11】フジテレビ系「オールナイトフジコ」（2023年4月〜2025年3月）に出演していた女子大生グループ・フジコーズが、2026年3月15日に開催される「AGESTOCK2026 in 国立代々木競技場 第一体育館」に出演することが決定した。【写真】フジコーズ、ミニ丈で美脚輝く◆フジコーズ、一夜限りの復活決定国立代々木競技場 第一体育館のステージに、フジコーズのメンバーたちが復活。グループ卒業後もそれぞれの道