乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃〜）。3月5日（木）の放送では、2月22日、23日に開催されたライブ「乃木坂46 5th ALBUM MEMORIAL LIVE『My respect』」に参加した生徒（リスナー）からのメッセージを紹介しました。乃木坂46の賀喜遥香◆“アルバムライブ”を振り返る賀喜：今回の授業は、2月22日と23日におこなったアルバム記念ライブ「乃木坂4