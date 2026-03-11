米ＣＰＩは予想通りの結果、前年比＋２．４％ドル相場反応薄＝ＮＹ為替 ２月米ＣＰＩは前年比+2.4％、コア前年比+2.5％などいずれも市場予想通りの結果だった。米10年債利回りは4.15％台に一瞬低下したあと、足元では4.18％台に上昇している。ドル円は158.50付近と、発表前の水準から変化はみられない。ユーロドルは1.1587レベルとわずかにドル高水準を広げている。 USD/JPY158.51EUR/USD1.1588