米１０年債利回りは４．１８７%で始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間08:44）（%） 米2年債 3.613（+0.023） 米10年債4.187（+0.031） 米30年債4.830（+0.040） ドイツ2.914（+0.078） 英国4.663（+0.109） カナダ3.431（+0.031） 豪州4.850（+0.003） 日本2.163（-0.007） ※米債以外は10年物