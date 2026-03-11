特集です。甚大な被害をもたらした東日本大震災から、11日で15年。津波で家族3人を失い、信州で避難生活を送っていた福島県の男性がいます。男性は、原発事故の影響でいまなお規制が続くふるさとへの帰還を願い続けています。東京電力・福島第一原発がある福島県双葉郡大熊町。町は、あの日から時が止まったままです。復興も、道半ば。リポート「大熊町を南北に走る国道6号です。この道を境に東側のほとんどは、住民が長期間