◇オープン戦広島6―4DeNA（2026年3月11日横浜）広島のドラフト3位・勝田成内野手（22＝近大）が豪快な一発で球場を沸かせた。4―2の6回1死一塁。DeNA・伊勢の内角のカットボールに鋭く反応し、右翼ポール際に運んだ。オープン戦1号2ランに「きれいに（体を）回せた。まさか自分が打てるとは。びっくり」とダイヤモンドを一周した。1メートル63の小兵ながらがっちりとした体格で、新井監督から「パンチ力がある」と認