お笑いコンビ「FUJIWARA」藤本敏史（55）が11日、自身のインスタグラムを更新。次女と仲良く手をつなぐ写真を公開した。10日に次女とディズニーシーを訪れたことを報告していたフジモン。「まだ娘の方から手繋いできてくれる」と娘と手をつないだ写真を公開した。「こっちから繋ごうとする時嫌がられるんちゃうかと思てちょい緊張してまうんよねw」と“父親あるある”の心境を吐露しつつ、「嫌がられるその時まで手繋ぎチャ