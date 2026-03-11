楽しくなっちゃってる…！？▶▶この作品を最初から読む恋愛経験ゼロの女子高生・茜（あかね）の理想は 、“めちゃめちゃ優しくてワガママを何でも聞いてくれるような”スパダリ系彼氏！そんな茜のそばには、成績優秀でイケメンな上、人当たりもよい、雫（しずく）という幼馴染が。どうしても恋人を作りたい茜に、弟のように思っていた雫が「俺を好きになればいいんじゃん」と提案してきて…。ちょっぴり策士な幼馴染