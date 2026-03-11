11日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比850円安の5万4350円と急落。日経平均株価の現物終値5万5025.37円に対しては675.37円安。出来高は4417枚となっている。 TOPIX先物期近は3649ポイントと前日比58ポイント安、TOPIXの現物終値比は49.85ポイント安で推移。 ○主要先物価格・22時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 54350