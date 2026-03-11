日本レコード協会が11日、『第40回 日本ゴールドディスク大賞』を発表。Snow Manが『アーティスト・オブ・ザ・イヤー』をはじめ、計7賞を受賞し、今回最多となる7冠を達成しました。日本ゴールドディスク大賞は、日本レコード協会が1987年から毎年当該年度のレコード産業の発展に大きく貢献したアーティストや作品を表彰しているものです。Snow Manは以下の7賞を受賞し、今回最多を誇っています。・アーティスト・オブ・ザ・イヤー