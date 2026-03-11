11日（水）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の大阪ブルテオンは、14日（土）と15日（日）におおきにアリーナ舞洲で行われるSVリーグ男子第17節のジェイテクトSTINGS愛知戦で、九十九堂本舗との限定コラボセットを販売することをクラブ公式サイトで発表した。 大阪府の枚方市が創業の地でクリームパンが有名な九十九堂本舗が、前節に引き続きブースを出展し、大阪Ｂとの限定コラボセッ