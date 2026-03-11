◇オープン戦ソフトバンク15―2巨人（2026年3月11日みずほペイペイD）ソフトバンク・山川がオープン戦7試合目にして初アーチを放った。「4番・DH」で出場し、初回1死二、三塁で先制の左前適時打。2回には2死一、二塁から巨人・松浦の直球を捉え、右中間へと3ランを運んだ。昨季は少なかった逆方向の一発に「いい感覚かどうかは分からないが、しっかりスイングができたという段階」と冷静に受け止めた。4年ぶりの40