「海の王者決定戦・Ｇ１」（１１日、大村）馬場貴也（４１）＝滋賀・９３期・Ａ１＝が４日目８Ｒをイン逃げで快勝した。待望の今節初勝利で、ポイントを大幅に上積みし、予選を１２位で通過した。３日目を終えて白星もなく、得点率は２３位タイ。準優勝戦へのノルマは１着条件だったが、インからコンマ０６のスタートを決めて先マイ。バックで後続を突き放し、勝利の一発回答で準優切符を勝ち取った。「エンジンを考えれば