【ニューヨーク共同】11日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前日比40銭円安ドル高の1ドル＝158円40〜50銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1592〜1602ドル、183円71〜81銭。中東情勢の緊迫化に対する懸念が強く、基軸通貨のドルを買って円を売る動きが優勢だった。