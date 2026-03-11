歌手の天童よしみが、11日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」(水曜後9・00）に出演。20代の頃に結婚を考えていた男性がいたと告白した。この日は「選択的『おひとり様』の本音爆発SP」と題し、ゲスト出演した芸能人がそれぞれのおひとり様事情を語った。天童は「私でも20代に頃に好きな人がいた」と告白。その男性の両親が天童をいたく気に入っており、「お嫁さんにしたいから花嫁修業してほしい。歌手活動も大事だけ