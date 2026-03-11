１１日のミラノ・コルティナパラリンピック距離スキー男子１０キロクラシカル（立位）で、川除大輝選手（２５）は４位に終わった。幼い頃から障害を言い訳にしたことはない。健常者に交じって競技を続けてきたからこそ、パラへの転向に苦悩した時期もあった。葛藤を乗り越えた日本のエースは悔しさを胸に、残る種目で表彰台を目指す。両手両足の指の一部が欠損した状態で生まれた。握力は１０キロ強。だが、父の大輔さん（５４