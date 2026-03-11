「海の王者決定戦・Ｇ１」（１１日、大村）予選が終了し、柳沢一（４４）＝愛知・８６期・Ａ１＝が得点率７位で予選を通過した。手にした３４号機は前節のルーキーシリーズで山下大輝（兵庫）を優勝に導いた評判機。序盤から機力面で余裕を感じ取っていたが「ペラを少し叩いて、気になっていたピット離れが解消。スーッと出ていく感じがあった」とレース足の反応も良化。「ターンの立ち上がりの上がりはもう少しだけど、いい