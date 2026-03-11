元ＢｉＳＨのモモコグミカンパニーが１１日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜・午後９時）に出演。“おひとり様”としての本音を明かす一幕があった。今回は「選択的『おひとり様』の本音爆発ＳＰ」。「同じ部屋に人がいるっていうのが私は苦手で」と話し出すと「別部屋でも隣同士だったら絶対、嫌だなって。人の気配が苦手」ときっぱり。「特に知ってる人の気配が苦手なんですね。だから、グループ時代も遠