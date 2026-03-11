◆第７５回スプリングＳ・Ｇ２（３月１５日、中山競馬場・芝１８００メートル＝３着までに皐月賞・Ｇ１の優先出走権）＝３月１１日、栗東トレセンアスクエジンバラ（牡３歳、栗東・福永祐一厩舎、父リオンディーズ）は岩田康誠騎手を背に、ゆったりと栗東・坂路を単走。ラスト１ハロンは前肢をパワフルに素早く動かし、５５秒５―１２秒０で駆け抜けた。福永調教師は「非常に運動効率が上がって、ジョギングみたいな感じで速いタ