◇オープン戦ロッテ3―4オリックス（2026年3月11日ZOZOマリン）開幕ローテーション入りを狙うロッテ・石川柊太は5回を6安打3失点。ただ失点は失策が絡んだもので自責点は0だった。要所で三振を5個奪い「球速が出ていなくても空振りを取り、（バットの）芯を外せた」と手応えをつかんだ。前回登板だった2月23日の中日とのオープン戦では、初回に先頭・福永への初球を頭部に当ててしまい危険球退場。先発して1球で降板し