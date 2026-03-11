オーバーツーリズムなどが問題となる中、観光庁は観光と生活の質確保の両立に取り組む地域を増やすなどとする観光戦略の基本計画案を示しました。11日の有識者会議で示された2030年度までの「観光立国推進基本計画」案では、観光は経済発展をリードする重要な産業である一方、混雑やマナー違反、特定の都市への集中などへの対応が必要とし、住民も観光客も満足できる施策を推進するとしています。新たに観光客の受け入れと住民生活