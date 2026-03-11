【AFC女子アジアカップ2026】日本女子代表 4−0 ベトナム女子代表（日本時間3月10日／パース・レクタンギュラー・スタジアム）【映像】押し倒され「頭部」に足が直撃（実際の様子）なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）の10番を背負うMF長野風花が、相手ともつれ合って倒れ込んだ際、頭部に足が直撃するアクシデントが発生。ヒヤリとする痛々しいシーンにファンも騒然となった。なでしこジャパンは日本時間3月10日、オー