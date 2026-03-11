櫻坂46が、5月12日と13日に幕張イベントホールにて、『14th Single BACKS LIVE!!』を、さらに6月2日と3日にLaLa arena TOKYO-BAYにて『四期生LIVE』を開催することが決定した。さらに、5月13日には、今シングルの活動を以って卒業することを発表している二期生の武元唯衣の卒業セレモニーも開催されることも発表となった。【画像】圧倒的オーラ！新ジャケットアートワーク全5種一覧これは、本日リリースされた14thシングル「Th