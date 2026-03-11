静岡競輪場のF2「CTCなら3分前まで買える杯」は2日目を終えた。ガールズの6R。畠山ひすい（23＝神奈川）が梅川風子を差して金星をゲットした。「たまたまです。以前もあんな感じで梅川さんの後ろに入ったが、バックで行って差せなかった。ただ、本当に差せたのはたまたま。昨日も今日も脚を使っていなかったので脚がたまっていたのかな」と謙遜した。とはいえ、梅川のマークが緩くなったところで一気にスピードを上げたよ