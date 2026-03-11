子役の永尾柚乃さん（9）が主人公の声を担当した、映画『アメリと雨の物語』（3月20日公開予定）の日本語吹替版完成披露イベントが行われました。永尾さんは、「今回この台本を読んだときに、この作品に出会えて良かった、アメリになれて本当にうれしいなと思いましたね」と話しました。映画は、1960年代の日本で生まれたベルギー人の女の子・アメリの成長を描いた物語。この日、アメリをイメージした衣装で登場した永尾さんは、「