◇大相撲春場所４日目（１１日、エディオンアリーナ大阪）元大関で西前頭１２枚目・朝乃山（高砂）は東同１４枚目・千代翔馬（九重）を下し、２勝２敗とした。立ち合いで下から当たって前に出ると、右を差してすくい投げで仕留めた。３日目は翔猿（追手風）に勇み足で黒星を喫した。優位な形で寄り切ったと思われただけに、痛恨の２敗目となり「悔しかった。最後まで勝負は何があるか分からない。土俵際の詰め、最後の一歩が甘