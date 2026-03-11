先月２２日に第１子出産を発表したモデルで女優のトリンドル玲奈が近影を公開した。１１日までに自身のインスタグラムを更新したトリンドル。「『ミステリーアリーナ』５月２２日全国公開です」と出演する映画の告知をした。写真では白地に青と赤のデザインがあしらわれたミニワンピースを着用し、金髪ボブのヘアスタイルの姿を披露した。この投稿にファンからは「お人形さんみたい」「衝撃的な可愛いさで思わず目が覚めまし