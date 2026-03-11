◆オープン戦ソフトバンク１５―２巨人（１１日・みずほペイペイ）巨人がソフトバンクに大敗した。登板したウィットリー、松浦、田和、戸郷、田中瑛、中川はいずれも四死球を出し計１１死球。ウィットリーは久しぶりの登板ということで体が軽すぎたこともあり本来のコンディションではなかったというが、投手陣全体で課題が残った。巨人のオープン戦１５失点以上は２００１年３月１６日の中日戦（１５失点）以来、球団２５